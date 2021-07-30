專訪︱柳應廷想拍戲接受無底線演出︰我放下偶像包袱好耐 (23:06)

MIRROR成員柳應廷（Jer）推出「重生系列」二部曲《砂之器》，歌曲以親情為題材，希望大家珍惜眼前一切。親情對Jer很重要，但原來他也曾做過令父母激心的事。「有時工作完回到家壓力很大，他們出於關心問得太深入時，我會不耐煩發脾氣。唱完這首歌，我不斷提醒自己要好好珍惜他們，父母對我很重要。我發現跟他們開心相處的回憶不多，現在有點後悔，所以一有時間便陪伴他們」。

《砂之器》的歌曲內容較深奧和沉重，Jer坦言有些歌詞要查字典才明白。「花姐（經理人黃慧君）最初認為大家會不明白，我也質疑過，怕聽眾消化不到。思考了3天，湊巧電台播《狂人日記》，像告訴我走這個方向是正確的」。Jer不排除將來有天會推出「淺白式」情歌，但現階段會繼續唱「深度歌」。「希望大家想到難的歌，就想起我」。

距離本年度的樂壇頒獎禮尚有半年時間，Jer未打算與姜濤爭奪「我最喜愛的男歌手」獎項。「留給姜濤啦，哈！我不是很崇尚『最喜愛』，但相信人人都想得到男歌手獎。不過，我的出發點主要不是為這個獎，而是歌曲本身的意義」。除了唱歌，Jer也因為MV拍攝而愈來愈喜歡演戲。「只要花姐接受，我可以無底線演出。最緊要好玩，我已放下偶像包袱很久了」。

欲知專訪詳情，請留意明天（7月31日）明報娛樂版。

（即時娛樂）