東京奧運｜何詩蓓再摘銀牌 鄭裕玲胡定欣霍啟剛送恭喜 (12:28)

何詩蓓今早(30日)於東京奧運,再以52.27秒摘得女子100米自由泳銀牌,成為史上首個獨攬奧運兩牌的港將。

鄭裕玲(Do姐)、胡定欣、郭晉安、林奕匡、陸浩明、梁諾妍、梁嘉琪等大批圈中人在社交平台送上恭喜。Do姐說︰「再奪銀牌!恭喜!多謝妳!Congratulations on winning your second silver medal﹗Thank you﹗」胡定欣留言︰「YEAH!!!~~ 又一個新亞洲紀錄,又多一面奧運獎牌,好叻好犀利,再次恭喜香港女飛魚。何詩蓓﹗#女子100米自由式銀牌 #東京奧運2020 #心態好的重要性」郭晉安表示︰「恭喜何詩蓓!繼續為港爭光!努力加油💪🏼!#何詩蓓 #香港體育學院」

梁嘉琪說︰「三日抱兩🥈🥈,又破亞洲紀錄,好好勁呀呀呀呀﹗#多謝香港運動員🇭🇰 #無限可能」陸浩明表示︰「太勁啦,太激動,又創香港歷史時刻,何詩蓓勇奪女子100米自由泳銀牌🥈,攞咗兩個奧運獎牌,太精彩,為你感到驕傲。你係我哋香港人嘅金牌,女神仲有五十米比賽繼續加油。」梁諾妍說︰「2x銀牌+PB+破亞洲紀錄,香港歷史性一刻,最強女飛魚!香港運動員繼續加油!」

港協暨奧委會副會長霍啟剛亦在社交平台留言︰「何詩蓓Siobhan再創歷史,港隊第一次有運動員奪得兩個奧運獎牌,全城緊張、全城期待,好開心再一次見證歷史一刻!恭喜晒!#東京奧運 #香港運動員 #GoHongKongTeam #香港隊加油 #GetHKMoving #撐起港隊 #搏盡無悔」

