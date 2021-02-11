《GUCCI名門望族》預告曝光｜Gaga演時尚黑寡婦再衝奧 (18:22)
文章日期：2021年07月30日
《異形》烈尼史葛（Ridley Scott）執導的新片《GUCCI名門望族》（House Of Gucci）星光熠熠，集合百變天后Lady Gaga、《星戰》系列阿當戴華（Adam Driver）、「小丑」謝勒力圖（Jared Leto）、金像影帝謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）和阿爾柏仙奴（Al Pacino），以及《中坑同學會》莎瑪希恩（Salma Hayek）主演。故事根據真人真事改編，講述名牌Gucci的第三代繼承人Maurizio Gucci（阿當戴華飾）遭前妻Patrizia Reggiani（Lady Gaga飾）買兇殺害的奇情故事，預計11月在港上映。
《GUCCI名門望族》繼前日釋出各款角色的海報後，電影公司今日公開首條長約兩分鐘的預告片段。其中扮演阿當戴華堂兄的謝勒力圖完全扭轉過往的型男形象，變成禿頭肥佬。至於飾演有「時尚黑寡婦」之稱Patrizia Reggiani的Lady Gaga，把這個俗艷、拜金又暗藏殺機的狠角色，有不同層次的演繹，看來大有機會繼《星夢情深》後再次角逐奧斯卡最佳女主角殊榮。