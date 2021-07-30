拍《怒火》主題曲MV 謝霆鋒甄子丹彈結他鋼琴鬥Chok (21:23)

謝霆鋒與甄子丹主演已故導演陳木勝執導的電影《怒火．重案》，合作愉快。甄子丹建議霆鋒可以為電影創作主題曲，而剛巧霆鋒在拍攝時，腦海不斷浮現一些旋律，逐一記下來，便成為主題曲的雛型。霆鋒創作主題曲其間，不時向子丹問意見，一同參與創作。今日霆鋒作曲兼編曲的電影《怒火．重案》主題曲《對峙》上架。

霆鋒拍攝《對峙》MV邀請甄子丹客出演出，獲甄子丹一口答應。霆鋒說：「成件事出來我好希望是我們兩個的事，於是我問丹哥可否彈琴？」甄子丹表示很喜歡歌曲旋律，一聽便愛上，笑言霆鋒找他演出MV是個「冒險」決定，好容易拉低成個MV的觀感。

MV分別設定一紅一藍的場景，霆鋒屬於火熱的紅色，甄子丹是冷酷的藍色，二人壁壘分明。難得請來鋼琴高手甄子丹助陣，劇組找來一部價值200萬港元的三角演奏琴，給甄子丹彈奏。霆鋒坦言：「我覺得一定要畀最好的丹哥彈，我好羨慕男仔可以彈琴，一個武功高強的人彈琴是一件好有型的事。」為拍攝彈奏部分時表現精準，甄子丹事前加緊練習：不想太肉酸，盡量去令到成件事好。」霆鋒也不敢怠慢，拿出全球只有29支的私人珍藏電結他，營造一個最華麗的音樂火拼畫面。

（即時娛樂）