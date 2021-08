MIRROR隊長Lokman(楊樂文)、成員Alton(王智德)及ERROR成員阿Dee(何啟華),不約而同在社交平台上載機場送機相,原來曾參加《全民造星II》的Angus(莊駿源)移民英國,3人特別到機場送機。Alton說︰「If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello.(如果你有足夠的勇氣說再見,生活會給你一個新的問候。)」

(即時娛樂)