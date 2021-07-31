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港姐2021｜大會宣布再有4名候選佳麗被淘汰 (20:12)
文章日期：2021年07月31日
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姜嘉琳（左起）、陳詩帆、盧淑儀及馬嘉希被淘汰。（資料圖片 / 明報製圖）
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【今日直擊】
《2021香港小姐競選》候選佳麗今日進行外景拍攝，宣布再有4位佳麗被淘汰，包括姜嘉琳、陳詩帆、盧淑儀及馬嘉希。
（即時娛樂）
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