專訪︱《造美人》楊芷羚要靚到99歲 Ice自豪平胸打入三甲 (22:30)

傳統的選美形式，這些年來不少香港觀眾嫌悶，關注程度漸淡。ViuTV於6月播映選美真人騷《造美人》，選美新形式，當時也掀起一陣話題。總冠軍是27歲的楊芷羚（Stella），她兼獲「突破原美大獎」，嚴楚翹（Ice）則奪得「內在美人大獎」，她以0.4分之微輸給Stella，總成績排第二位，而排第三位是陳芊妤(Ann)。

《造美人》顛覆傳統審美標準，初賽時一班參加者在最差狀態登場，評選是以她們的進步空間作準則，只要經過悉心改造，一樣可以大翻身。Stella是KOL，參選時雙下巴兼肥嘟嘟，經改造後的她信心爆棚，自覺靚過很多香港小姐，希望藉著節目給所有姊妹帶出訊息，靚不分年齡，99歲都可以變靚，即使去「造」美，切記不要走火入魔。

Stella認為傳統港姐選美，對答好官腔，反而《造美人》的參加者表現善良、真性情，夠貼地，讓觀眾欣賞到她們的內在美，所以評價高。她說：「節目比其他選美迴響更大，讓觀眾知道原來女人變靚可以去到好盡，靠美容、運動都可以令大家由醜樣變靚，99歲都可以變靚。」Stella參選時體重63KG，經3個月的訓練，減到56KG，消失了的雙下巴，成個靚晒！她愛上幕前演出，強尼認為Stella適合做主持，為她打強心針似的。由KOL走到電視熒幕，她想做綜藝節目，視強尼為榜樣。

Ice過往欠自信，自嘲樣衰，參加《造美人》令她自信返晒嚟兼內外變靚。她說：「香港好多女仔都冇自信，好想改變，而我們就做了例子變靚，好多人私訊我，覺得這件事好鼓舞，都想像我們一樣有改變，我和Ann冇胸都可以入三甲，不一定好大眼、玲瓏浮凸。」今年30歲從事保險工作的Ice，原來都做過兼職演員，曾參演無綫劇集如《愛·回家之開心速遞》、《寶寶大過天》、ViuTV《大叔的愛》中做過「茄哩啡」，指自己以前好頹廢、冇目標，是個廢青，希望借選美亞軍名銜延續幕前發展，實踐她做演員的終極目標。

節目中公開是「造美人」，Stella沒有因此受困擾或被抨擊靠人工美，她說：「現代人接受度高，好多人都做微調，最緊要不要走火入魔，自然就ok！」很多人讚Ann似大美人李嘉欣和黎姿的混合體，她說：「我不覺得似，反而參賽後，終於接受自己是靚，增加信心，跟我拍拖三年的男朋友都好開心。」修讀戲劇課程的Ann已決定入行發展：「我只演過舞台劇，希望嘗試拍劇、綜藝節目，有睇《大叔的愛》好欣賞MIRROR的Anson Lo（盧瀚霆），好想跟他演情侶，如果他不嫌棄的話。」

（即時娛樂）