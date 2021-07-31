周揚青認戀富二代羅昊 張雨綺與小鮮肉譜姊弟情 (21:42)

32歲內地網紅周揚青去年4月以毀滅式宣布跟羅志祥（小豬）分手，爆小豬私生活混亂，令小豬演藝事業受重創。周揚青早前被拍到跟年輕6歲的內地食品公司富二代羅昊在雨中漫步，周揚青參與內地節目《女兒們的戀愛4》時大方認愛：「沒錯，我戀愛了！」她透露男友是開蛋糕店，坦承自己以前是看外貌的人，認識男友後發覺看到其他，讚男友非常有涵養，跟她興趣、愛好及三觀都很夾。

周揚青跟羅昊一起亮相接受訪問，她介紹說：「這個是我的男朋友羅昊。」羅昊顯得緊張，周揚青拍拍他的背。羅昊表示跟周揚青初認識是今年4月19日，當時因商務工作，食飯時周揚青給他感覺大方可愛，常開心大笑，相處沒有距離感，是特別善良及天真可愛的女孩，他是一見鍾情。周揚青亦讚羅昊優點好多，為她學做飯，浪漫又細心及有品味，會記著她每一句話。不少網民恭喜周揚青，亦有網民指她的新男友又是姓羅。

另一位參與《女兒們的戀愛4》的33歲內地女星張雨綺亦宣布戀情，她經歷過兩次離婚，早前她與年輕8歲的小提琴家李柄熹傳緋聞，被拍到深夜在街上態度親暱密。今日張雨綺在微博上載與李柄熹穿一白一紅的情侶裝合照，寫上「如圖@李柄熹」。李柄熹轉發並寫上「所示」，配上心心圖案。張雨綺分享這段姊弟戀看法，「跟弟弟談戀愛的感覺，確實很甜，但是也會比較累」。

（即時娛樂）