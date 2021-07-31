陳聖瑜關楓馨大熱晉身準決賽 爆粗梁允瑜：粗口好難戒 (22:43)

【今日直擊】《2021香港小姐競選》候選佳麗到屯門豪宅拍攝外景，宣布最終入圍準決賽20位佳麗名單，姜嘉琳、陳詩帆、盧淑儀及馬嘉希4位佳麗已於早前於Staycation晉級賽被淘汰。入圍準決賽的18歲施茉莉正日生日，獲送上蛋糕慶祝。

20位佳麗穿上泳裝，當中以陳懿德身材最出眾，她認為佳麗們的身材各有各靚，不覺得自己有優勢，好欣賞其他佳麗有腹肌，她只盡量減肚腩仔，6月至今已減16磅，仍要繼續努力。她覺得自己可以晉身準決賽不是因身材好，而是贏堅毅，Staycation時為減肥不吃飯盒，帶飯煲白烚雞胸肉。

大熱陳聖瑜與關楓馨順利入圍準決賽，陳聖瑜覺得自己有點跌watt，因曬黑了，會嘗試方法美白。關楓馨開心入圍準決賽，透露爸爸關禮傑知道亦很開心，一直支持她，沒有給予壓力，只叫她做到最好才不會後悔。

梁允瑜直言曾爆粗閙前度一事影響自己參選心理，能入圍準決賽好感動，寄語年輕人知錯能改。問參選可有忍不住講粗口？她說：「我冇話戒咗粗口，都好難戒，但我會在適當時候講適當說話，我話唔講粗口你哋都唔信啦！」她坦言私底下和其他佳麗在房間會以粗口交流，在私人時間大家發泄一下情緒。

（即時娛樂）