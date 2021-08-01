花劍男團東奧鬥俄羅斯落敗 郭可盈讚吳諾弘搏到盡為港隊力爭7分 (12:37)

香港劍擊運動員張家朗在花劍項目為港隊摘下本屆奧運首面金牌後，今早再伙拍張小倫、蔡俊彥及吳諾弘（Lawrence）於團體賽8強鬥俄羅斯奧委會。港隊面對3名俄將一度落後8分，雖然吳諾弘力追，但最終仍以39：45敗陣，只能在名次賽再爭較佳排名。

吳諾弘為童星出身，小時候曾為無綫拍過多部劇集，郭可盈今早在電視機前睇直播為吳諾弘打氣，她說︰「Lawrence仔鬥志高昂、非常勇猛、爆炸力強、靈敏度高、勁度十足、十分出彩、超級出色、搏到盡、勁有火有Heart，全場高潮，很有Style，為港隊力爭7分！港隊好嘢！在奧運場上留下超精彩的印記﹗」

郭可盈昨天已在社交平台分享跟吳諾弘小時候的合照，表示︰「還記得當年拍攝《酒店風雲》、生日會、公開活動....等的點點滴滴，你還是一個很可愛乖巧的小男孩，現在已長大了，更為香港隊男子花劍團體出賽東京奧運，好叻仔呀！我們明早一定會準時09:45欣賞賽事 ! Do your best，好好享受比賽，加油！請大家支持吳諾弘！支持香港男子花劍隊！」

廖碧兒也在社交網留言為吳諾弘打氣，她說︰「加油，我们都在這裏為你加油﹗享受過程，無論結果如何，你已經走得那麼遠，是香港的一個了不起的榜樣! 支持支持，十卜十卜！」

（即時娛樂）