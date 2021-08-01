湛琪清宣布為老公佗B︰你是我們最大的祝福 (14:15)

甄子丹太太汪詩詩的表妹湛琪清，前年與潘廸生外甥金承威結婚。湛琪清今日在社交平台宣布有喜，她以英文留言︰「Baby King來了﹗我們的王國正在成長。兩年半前的今天，我們結婚了，現在KK和我為我們最大的冒險感到興奮！愛你KK，Baby King，我已經非常愛你了！你是我們最大的祝福。謝謝你讓我成為你的準媽媽。」

湛琪清接受《明報》電話訪問時表示，她現在的心情跟丈夫一樣緊張又興奮，並透露已懷孕差不多5個月，預產期約12月，準備留港待產。湛琪清說目前未知道胎兒性別，因為仍想保留多一陣神秘感，讓家人和身邊好友繼續估仔或女，待下次產檢或搞Baby Shower時才開估。

她又指丈夫姓金，英文是「King」，故稱呼胎兒叫「小金B」或「Baby King」，另外又有一個小花名，「以前我很喜歡食牛扒，懷孕後反而吃不下，又戒食含殼類海鮮，戒飲酒及咖啡。初初3個月我特別喜歡食澱粉質類食物，例如意粉、薄餅、甜品和麵包，所以好吸收，體重最少已增加15至18磅。其中我最愛是『菠蘿包』，幾乎要日日食，所以BB小名都可以叫『菠蘿包』。因為是第一胎，我和丈夫已覺得超開心，無論是仔定女也沒有所謂，最緊要是健康成長」。

（即時娛樂）