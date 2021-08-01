不再執著場地大細 何韻詩9月壽臣劇院開7場演唱會 (16:16)

何韻詩在社交平台宣布將於9月假壽臣劇院舉行7場演唱會！

阿詩表示早在「疫情前甚至再之前」已一直努力入紙申請紅館檔期，惟一直沒成功。她說︰「入紙N次，彈足N次。今時今日嘅香港，其實唔明文寫俾你知，你都知道咩事。雖然明知希望渺茫，機率少於零，但我哋都一路死唔放棄，一路入一路入，由2019疫情前到疫情後都繼續入。每入一次，一個月後就會收到通知你申請被Rejected嘅信。面對一幅如此模糊不清嘅高牆，如果話過程中完全無磨滅意志就呃大家嘅。」

後來，阿詩決定不再將自己困在入紙紅館檔期的事上，開始專心搞其「Membership site」，4月時舉行首次網上音樂會。看到歌迷及身在內地的粉絲支持的留言，阿詩突然明白站在台上唱歌不單是為自己，也是為了在這個困難時候需要其歌聲陪伴的人。她一直被演出場地困住，忘記了音樂本質及自己的最大能力。

阿詩說︰「其實要唱歌，唔一定要紅館㗎。就係咁，我同Doo Manager講，不如我哋盡全力搵場啦，唔好理大定細，總之有場就唱。結果如預計中，反反覆覆好幾個場地因為各式各樣原因拒絕咗我哋。有近年曾經做過嘅場館，都因為臨門一腳高層嘅各種恐懼而告吹。正當我哋臨近放棄，突然出現咗壽臣呢個一個禮拜嘅期。如果係以前嘅我，會因為場地大小或者日子太短日期太近而直接跳過。但諗一諗依家嘅環境同狀況，我同doo講，不如我哋都係盡最後努力試一試啦。結果，又真係俾我哋攞到個期。」

「九月頭，一個禮拜，400幾人嘅場地，八成半。做到最最最盡、做到我氣咳都只能有七場，2000張飛左右，一場紅館嘅兩成都無。無贊助，連內部朋友飛都盡量留少啲，希望每一張飛都俾大家買到。講真條數真係難計到癲，但易嘅又幾時輪到你做呢。總之我知道，今次會係我最珍惜嘅一次。『我繼續唱 繼續唱 脫下皮草繼續唱 沒華麗舞台 谷底照開張』，話說我時常會俾黃偉文晨咁早喺歌入面預言咗成個reality show出嚟，《千千萬萬個我》係咁，《鋼鐵》又係咁。今日重睇呢兩句歌詞，終於入肉地明咗。」

（即時娛樂）