吳卓羲自爆曾是「童星殺手」 劉心悠逆境中學懂活在當下 (19:19)

劉心悠、吳卓羲（Ron）在電影《女人街，再見了》中，因惹了麻煩要攜手帶住兩個小孩逃難。心悠難忘在旺角鬧市拍攝奔跑戲，其間更不慎拉傷大腿肌肉，拖慢了拍攝進度。Ron卻說︰「我多謝心悠就真，因為我們有場戲要帶住兩個小孩逃跑，我抱住小演員又要拖住心悠，遂向導演說要照顧受了傷的心悠，才不用跑太快，靠鏡頭遷就。」心悠在戲中飾演搬運工人，拍攝時搬起無重量的道具箱，卻要裝出正在搬重貨，笑言很大挑戰。Ron指她身在福中，回憶從前在無綫拍劇時，劇組真的會準備很重的道具。

談到跟小孩合作，他們大讚戲中兩位童星聰明，即使電影拍完3年，大家仍有聯絡。Ron自言曾是「童星殺手」︰「以前很多小孩子見到我就喊，連家姐女兒被我抱時都會喊。現在外甥女見到我，倒過來攬住我。」兩人的角色在戲中要面對逆境，但未算太沉重。Ron坦言愛拍劇情沉重的戲︰「我有點變態，因在現實中很少哭，很想拍戲時演情緒崩潰、傷感的戲。」

香港近年受社會運動及疫情影響致氣氛低沉，心悠說︰「逆境中體會到世事無常，學懂活在當下，盡量實踐自己想做的事。」Ron就更珍惜與家人相處，又時常提醒自己要開心。他說︰「疫情嚴重時，我不准媽媽和家傭去買餸，寧願我去。」談到媽媽可有催婚時，Ron說︰「之前有問我何時找另一半，我後來忙開工，大家少見面，她就沒再提，只要我多休息。」

（即時娛樂）