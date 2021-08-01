單日收一億｜《幻險森林奇航》美國開畫稱冠 (18:38)

狄夫柏圖擔正的《The Green Knight》（左圖）及麥迪文主演的《Stillwater》（右圖）分佔美國開畫票房第2及第5位。（劇照）

狄維莊遜（左）伙拍愛美莉賓特（右）主演的《幻險森林奇航》在美國票房報捷。（劇照）

前日共3齣新片在美國開畫，「​大隻佬」狄維莊遜（Dwayne Johnson）伙拍《無聲絕境》愛美莉賓特（Emily Blunt）主演的《幻險森林奇航》（Jungle Cruise），上周四優先場票房270萬美元，到正式開畫更收1340萬美元（約1.04億港元）成為票房冠軍。有業內人士估計此片首周末會收約3200萬美元，再稱霸首周末票房榜。

《幻險森林奇航》講述英國科學家莉莉博士（愛美莉賓特 飾）遠赴亞馬遜森林流域，追尋一棵足以改變醫學界未來、擁有療癒魔法的神樹。人生路不熟，唯有請來貨船船長法蘭（狄維莊遜飾）當嚮導，展開尋樹之旅。怎料表面風光明媚的熱帶雨林，暗藏意想不到的超自然力量和無盡危機……

至於另外兩齣新片：《一百萬零一夜》狄夫柏圖（Dev Patel）擔正的《The Green Knight》，單日收287萬美元，屈居票房榜亞軍。《叛諜追擊》麥迪文（Matt Damon）主演的《Stillwater》則以184萬位列第5。映期踏入第2周的《詭老》及已上映3星期的《黑寡婦》則分佔票房榜季殿軍。

（即時娛樂）