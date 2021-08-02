準人妻陳詩欣為10月婚禮努力減肥 邀陳約臨做姊妹 (16:56)

【今日直擊】無綫節目《流行都市》今日舉行宣傳活動，宣布節目由8月9日起，播映時間延長至1小時，準人妻陳詩欣、黃嘉雯及謝芷倫新加盟擔任主持。

陳詩欣被笑指由主持少女節目《姊妹淘》升呢到《流》？她多謝監製給予機會學習廚藝，未婚夫也支持，她說：「我之前試過煲湯給他飲，但因調亂了放落豬肉次序，飲到他屙嘔，自此我沒有碰過個煲，他希望我在節目中學習。」

陳詩欣將於10月30日舉行婚禮，她正努力減肥，因未婚夫身形瘦削，令她感到壓力，特別要操手臂位。為何不叫未婚夫增肥？陳詩欣無奈說：「因他是瘦底，吃極都不肥，無謂迫他。（婚後是否不設防？）不是，沒那麼快，雖然我的姊妹們替我心急，但我想婚後再努力工作，我現在是沒有BB的。」

姊妹團方面，陳詩欣表示有已為人母的余香凝、鄧穎堯及陳約臨等，她不擔心陳約臨在婚禮上失儀亂說話；日前陳約臨捲入奧運失言風波，陳詩欣已安慰好姊妹：「她現時心情OK，知她很努力工作。」

黃嘉雯表示已加入《流》接近兩個月，現在一個星期主持3至4日，她最開心可以經常出外景，嘗試瑜伽、飄移車及花式跳繩等，適合她貪玩性格。

（即時娛樂）