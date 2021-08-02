孖鄭欣宜為加拿大中文電台隔空表演 Jay掛念媽咪派心心 (18:20)

在加拿大成長和讀書的鄭欣宜（Joyce）和馮允謙（Jay Fung），最近接受加拿大中文電台邀請，為網上《加拿大中文歌曲創作大賽》決賽擔任表演嘉賓。雖然不能親身飛到當地，但日前在香港拍攝表演項目時，二人心繫當地家人和朋友，兩年沒有見媽咪的Jay，還隔空畀心心，熱情的Joyce亦對Jay媽講「I love you」。

受疫情影響，他們接近兩年沒有回「加」，Joyce表示每年最少一次飛回溫哥華或多倫多探親，前年更到當地參與慈善活動。今次她選唱《@princejoyce》和新歌《先哭為敬》。她說：「我自細聽『加拿大中文電台』，因為婆婆好鍾意聽。今次表演，有一種返屋企嘅感覺。」

Jay亦表示近兩年沒回「加」，非常掛念。今次是他首度參加當地舉辦的活動，媽咪特別開心，他說：「媽咪知道我今次表演好開心，仲專登去搵我哋做封面、報道今次活動嘅雜誌。兩年無見媽咪真人，好掛住佢。今次揀咗兩首自己創作和參與嘅《思念即地獄》和《山旮旯》，一路唱一路諗住媽咪，佢話會叫埋啲朋友一齊睇。」

表演開始前，Joyce和Jay分享追尋音樂夢經歷。Joyce說：「我最困難係入行最初幾年，好多負面聲音，話我揀嘅路係錯。甚至初入行時，有一位我好尊敬嘅前輩，叫我唔好唱歌！但我堅持，慶幸我有能力追夢，堅持夢想。」

Jay安慰她說：「依家證明你入行係正確，好成功。無論做乜嘢都會有障礙，或者會有人懷疑你嘅能力，所以只要專注你要做嘅事，相信自己。」

Jay表示10年前隻身來港，參加歌唱比賽和發展音樂事業，難以適應，「最初唔習慣天氣，點解去到邊都超多人？又熱又無自己空間。加上我中文唔叻，就連去茶餐廳都唔識睇餐牌嗌嘢食，有時會偷睇隔籬枱食乜就照跟，否則只識得叫『叉燒燒肉飯』，所以以前食好多呢款飯」。欣宜笑問：「咁你依家係咪食怕咗？」Jay說：「哈哈，未怕，仍然好鍾意食。」

（即時娛樂）