孖簡慕華徐㴓喬拍「大叔的舞」 張立基讚Anson Lo跳舞成熟 (19:19)

簡慕華及徐㴓喬（Asha）憑港版《大叔的愛》入屋而工作不絕，日前二人為本地點播平台拍廣告，拍攝當天穿上與《大叔》相近的戲服，並於劇中經常取景的酒吧開工。廣告推出後，原來尚有張立基擔任廣告男主角，他還跳MIRROR的《IGNITED》，以及他自己的首本名曲《Electric Girl》的舞蹈。

廣告商安排張立基跟排舞老師練舞，但因時間緊迫，加上受疫情影響，張立基已有一段時間沒有練舞，要在兩個小時內速成，所以他排舞後回家再練，以備翌日拍攝，排舞老師也讚他記到舞步及舞姿OK。正式拍攝時，張立基近乎沒有NG，只是拍不同角度要take幾次。

該廣告名為「大叔的舞」，講述簡慕華和Asha在酒吧聊天時偶遇張立基，Asha覺得他很似一位朋友，緊接張立基就跳了幾下《IGNITED》及《Electric Girl》的舞步，最後更出現一個類似《大叔》彩蛋的男友視覺鏡頭。

張立基表示看過最後幾集的《大叔》，在網上亦看過部分片段，「之前有好多攬住（鏡頭），男仔對男仔咁樣都好大膽，香港嘅社會以前就唔得，依家OK嘅，覺得好睇，我覺得都係好突破嘅劇集，演員又做得好」。

簡慕華第一次跟張立基合作，當日她開工乍見對方，也覺得對方某些角度似Anson Lo（盧瀚霆），她跟張立基笑說：「你exactly係Anson啦！」更指張立基cutie；Asha則稱好想睇張立基跳舞，但張立基指MIRROR跳舞比他好，因為他們很年輕，簡慕華又打趣說：「我想有機會睇battle。」張立基即回應：「battle我會好辛苦，但如果有機會，都想同佢哋合作。」

今次其廣告造型酷似Anson Lo，又要跳MIRROR舞，張立基表示之前已有記者指他跟Anson Lo有點相似，他說：「接呢個廣告要扮Anson Lo，希望Anson Lo嘅fans唔好介意，純粹做gimmick嘅嘢。我有上YouTube睇MIRROR同Anson Lo嘅舞，Anson跳得好好，以我專業人去睇，佢跳舞好成熟，希望佢更努力，希望MIRROR帶到新潮流畀香港，希望佢哋珍惜機會，為香港樂壇唱跳方面更進一步。」

（即時娛樂）