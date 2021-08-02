孖同學攀石激發新歌靈感 布志綸改演繹方式盼有突破 (19:28)

布志綸（Alan）加盟Sony Music後重新出發，Alan說：「經歷過去的一段日子，我一開始寫的10多首歌都較為沉重，但公司覺得何不寫一些正能量的歌鼓勵大家。在深思至失眠後，第二天我跟中學同學去攀石，在大自然環境力量下，吸收了能量，產生了這首歌意念。這讓我想到過了一天後，It's another day，新一天又有新的可能性，有了新希望。」

Alan跟新歌《第一億次細胞分裂》填詞人陳詠謙早已相識，但一直未有機會合作，他說：「當陳詠謙聽到歌曲旋律時，也覺得如果用太大路手法去寫，歌曲會流於普通鼓勵感覺，於是有了單細胞都可以把自己分裂這想法，自己將力量傳出去，影響其他人甚至下一代，希望下一代傳承下去。」

這次Alan想有所突破，監製舒文亦希望演繹方式不想太像Mr.中的Alan，不要太剛烈太狠，因此花了不少時間跟Alan試唱。在Jason Kui的編曲下，歌曲仍然帶有搖滾元素，但這次的Alan比起過往更正面，他直言：「現階段算是自己一個突破，比起之前所寫的擁有最多的正能量，這首歌是以運動帶給我的能量去寫，有了運動的幫助下，才能寫出這樣的歌。」

（即時娛樂）