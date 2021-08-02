露背又騷腰｜關心妍喼靚身形拍廣告 冧爆稱老公愛咀嘴 (19:55)

關心妍（Jade）最近忙個不停，除了宣傳歌曲外，又準備明年的紅館個唱，加上拍攝節目《靚媽圍爐》，吸引不少媽咪級的觀眾；最近她更成為新一代逆齡美魔女，代言美容廣告。

為了這個廣告，Jade非常緊張keep好靚身形，接拍之前亦已向老公報告，得到老公批准才做，她說：「因為講美容及瘦身，要騷少少身材，咁我都要尊重老公嘅，第一個問咗佢先，佢睇過啲衫，覺得都OK我先接。」

廣告中Jade的服裝要露背露腰，她表示為穿上靚衫，整個星期都少吃東西，又去美容院勤做機，她說：「因為拍電視廣告，上鏡個人會再肥一個碼，所以真係要好勤力減㗎，但做機又真係幫得手，除咗自己減磅，做運動，就靠做機去令肌膚緊緻。」

Jade現時仍保持纖腰，她笑言非常艱苦才有，不單要控制飲食，還靠做運動及做機幫忙。問到老公最欣賞她哪部位？她笑稱：「佢呀…佢最鍾意我個嘴，佢話我嘴尖尖似隻貓，又鍾意我下巴，話似蝦餃喎，所以我keep住自己個嘴好潤囉，佢成日惜我個嘴嘛。」

女兒見媽咪拍的廣告照片，嘩嘩聲讚媽咪似公主，「個女已經識貪靚㗎啦，見到我著衫，都會話我又想試，成日著我啲高跟鞋話留畀佢大個著呀，好搞笑」。

（即時娛樂）