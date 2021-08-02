港姐2021｜宋宛穎來自選美世家 媽咪曾奪澳門小姐亞軍 (21:07)

【今日直擊】《2021香港小姐競選》20位入圍佳麗，今天於電視城會晤星級導師鄭丹瑞（阿旦），當中陳聖瑜、關楓馨、梁允瑜、陳懿德及梁菁琳，被阿旦即場揀選為心水5位佳麗。而宋宛穎則被爆原來出生於選美世家，來頭不小。

宋宛穎於受訪時表示，媽咪是1990年澳門小姐亞軍文寶雪，冠軍則由其表姨媽奪得；翌年，媽咪代表澳門來港出戰華裔小姐，同屆佳麗有袁詠儀。雖然出生於選美家族，但宋宛穎表示沒有壓力，「媽咪有給我貼士，叫我最緊要做好自己、做回自己和享受。媽咪稍後都會來港」。

她又爆參賽前媽咪很注重她的飲食，現在已戒掉澱粉質食物，只吃蔬菜和沒調味的肉類。宋宛穎11歲時曾於家燕媽媽藝術中心培訓，更在籌款節目中與對方同台跳《Nobody》，笑言很希望與家燕姐在電視城重遇。

陳聖瑜和梁允瑜表示很開心獲阿旦點名讚賞，會面期間，對方要她們用一句說話作自我介紹。被指似「天王嫂」方媛的陳聖瑜笑言：「我說我是佳麗當中最喜歡郭富城的，因大家說我似方媛。」而曾有拮住魚蛋爆粗鬧前度片段流出的梁允瑜，則以「擁有44吋長腿喜歡食魚蛋佳麗」介紹自己。

（即時娛樂）