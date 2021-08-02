「宇宙最強」會向太太撒嬌 甄子丹不想兒子繼承衣缽 (23:59)

甄子丹早在亞視年代已跟導演陳木勝（Benny）合作，相隔20多年，兩人於電影《怒火》再次合作；其實，兩人一直很想合作，可惜沒有機會，直至陳木勝看了甄子丹於電影《追龍》飾演的跛豪，便主動問他何時再合作。甄子丹指陳木勝最初構思以搗破大毒裊為題材，計劃遠赴墨西哥取景，但因製作費昂貴而擱置，「當時Benny有點不高興，我說拍攝在香港發生的故事也可以拍得很好，數天後，Benny那團火又回來了，開始創作，未幾就有了《怒火》這個劇本」。甄子丹覺得陳木勝一點也沒改變，依然隨和、笑容和藹可親，永遠都是笑着跟人說話，對方離世是電影界一大損失。他又否認陳木勝因病致幾場動作場面應付不來。

甄子丹於《怒火》身兼監製、動作導演及主演3職，其中一場北京道槍戰戲是陳木勝想拍的，他便將《怒火街頭》加《殺破狼》，由槍場殺入拳腳，「這場戲對我來說最難拍，不是執行和動作上的東西，而是設計一些概念給謝霆鋒去做。霆鋒建議用雙刀，最重要表現到刀快和狠勁，拍了三分一，已跟他說已過關，相信不會差，讓觀眾覺得你不失禮已贏晒，最後絕對符合到，攞到優異生成績表。（霆鋒接棒做動作演員？）不要給他壓力，他今次絕對是超班」。

「宇宙最強」甄子丹功夫了得，但拍動作戲難免會受傷，他有時也會向太太汪詩詩撒嬌，致電向太太說：「你老公今日好慘，好傷。」想不到太太竟說：「你講得嘢，識笑，即係無事啦！」對於會否讓一對子女入行，甄子丹讚女兒有音樂天分，一上台拿咪高峰唱歌已很有風範，會否入行順其自然；但他不想兒子繼承衣缽，因為太辛苦。

（即時娛樂）