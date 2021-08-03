截停港隊賽艇女將洪詠甄但冇嘢問 吳業坤為失言致歉 (11:49)

吳業坤和周奕瑋日前截停洪詠甄，但二人的採訪表現被批不專業而捱轟。（Ig圖片/網上圖片）

無綫藝人陳約臨早前訪問張家朗時爆出失控事件，被網民狠批；日前又有網民表示吳業坤與周奕瑋主持的《東京五輪直送》，對香港隊賽艇選手洪詠甄不禮貌而鬧爆。

片中周奕瑋先問：「阿甄，可唔可以阻你10秒呀？」洪詠甄停步時，周奕瑋問坤哥是否要發問？坤哥說：「無呀，你走啦！」周奕瑋則代問洪詠甄喜歡聽方力申還是坤哥的歌較多？阿甄帶笑尷尬表示沒有聽中文歌，片段曝光後，網民斥二人不尊重運動員，表現欠專業。

事件發酵後，坤哥今早在社交網貼了黑畫面，並為失言事件致歉。他寫道：「本人吳業坤現為在《東京五輪直送》節目中跟洪詠甄小姐於練習後訪問的失言作出道歉。

事發在開幕禮前洪小姐練習後完成圍訪後，在她離開前做了一個突發的訪問，當刻未能好好處理內容及表現不專業，拍攝後自覺對她感到抱歉及怕令到感到不尊重，當晚已即時親自direct message中向她致歉。

在數天前第14集的節目播出後，我個人的不專業令大家反感，在此再一次向所有受影響的人士作出深切的歉意。多謝各位的批評和意見，會繼續反省和吸取教訓，謝謝。希望各位在餘下的賽事繼續支持每一位香港運動員，加油。

@winne_wingyan（洪詠甄）打擾到你唔好意思，希望你可以繼續專心做你喜歡同熱愛嘅嘢！」

至於洪詠甄亦在Ig限時動態留言：「冇諗過一個小小嘅訪問，就會有咁多人關注，網絡嘅影響力真係好大。關於23號我訪問的事，當時大家都以一個輕鬆嘅心情，好快就完咗個訪問。事後坤哥有私訊我講：唔好意思，太突然。咁我自己都冇特別在意，希望大家唔好再過度反應喺呢件小事。大家好好享受今次嘅奧運吧。」

（即時娛樂）