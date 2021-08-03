《七公主》演鄺潔楹死對頭 李君妍獲重劍女神何嘉麗讚步法佳 (13:52)

為延續奧運氣氛，由陳維冠（Joe）監製的無綫新劇《七公主》，提前至8月9日播出，Joe對於劍擊拍攝部分相當認真，劇中需要落場打真劍的演員，幾乎全是運動精英，包括在《明星運動會》拳擊項目中表現亮眼的李君妍，其運動實力不容忽視。

劇中飾演鄺潔楹（Judy）死對頭暨劍擊好手的她，與Judy一樣為演好角色，於劇集開拍前接受4個月訓練，君妍接受教練安排的實戰訓練時，獲重劍女神何嘉麗讚步法好。

君妍將練習片段上載Ig，片中所見她不但拿著劍前後揮動，更單腳站在半圓平衡球上訓練平衡力；君妍受訪時表示，劍擊是非常講求肌肉力量及耐力運動：「如果各方面不夠強大，就會比較吃力，自己平時有做運動習慣，會有少少幫助，但學劍時間始終有限，密集式一個禮拜練幾日，身體要慢慢適應，幸好有教練悉心指導，教識我箇中道理，咁學習有難度招式或技巧時就易上手。」

問到劇中難忘場口，君妍說：「有場我同Judy比賽場口，當時我們親身上陣，好開心好順利完成了所有動作；有些鏡頭仲要係慢動作，所以一定要教練收貨、要完美完成才可轉下一個鏡頭。」

（即時娛樂）