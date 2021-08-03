被網民推舉做「一姐」 落選佳麗37歲薛影儀簽約亞視兩年 (14:59)

薛影儀獻唱兩首歌，雖然有走音，但她仍自詡唱得好。（林祖傑攝）

【今日直擊】37歲的薛影儀在亞姐面試時，因表示從未拍拖而被網民封「黃花閨女」，獲網民極度關注，更發起「阿儀不紅，天理不容」行動，令薛影儀的Instagram追蹤人數急升至近9千，獲亞視高層賞識簽約。

薛影儀為亞視音樂節目《A-LIVE》綵排，同時獲發員工證，她與主持李昊昕合作，唱出歌曲《兩種人》及《對面的女孩看過來》，雖有點走音仍自詡唱得比平時好。她透露簽約亞視兩年，人工比任職茶餐廳好，去年因拒絕戴口罩返工已辭職，不過當藝人戴口罩就沒問題，亞視亦已安排她電影、廣告工作及學唱歌跳舞，她表示數月前曾報考無綫藝員訓練班，當日由朝等到晚，但相信機會渺茫。

問為何不考慮參加《全民造星IV》？她即道：「嗰啲係畀十幾歲嘅𡃁妹參加㗎啫，唔啱我！」對於被網民推舉為「亞視一姐」，她自信心十足表示：「我覺得自己得。」還稱近日出街有途人認得她兼且要求合照。

薛影儀強調未結婚，網上婚照只是2008年租婚紗影相自娛，她還被爆曾以「奪命追魂call」，纏住曾約會的異性，她澄清沒有這件事，相信是認錯人，多年來沒有男仔追求。她表示經亞視大改造自信心大增，問可會嘗試用交友App識男仔？她則說：「我唔玩呢啲，網上識男仔冇好處！」

前亞姐林寶玉現兼任亞視藝員部經理人，她透露薛影儀已有很多工作接冾，包括產品宣傳及落實客串拍電影，她說：「有一套電影專誠加插一個角色給她，又肯配合她的檔期，這個月會正式開鏡，亦有很多人欣賞她的直率和勇氣，邀請她去講座，所以她的檔期已經很滿，她現在是亞視最多工作的藝人，價錢都會調整一下。」

（即時娛樂）