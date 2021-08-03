專訪｜曾有抑鬱 黃秋生下月「登六」：非常喜歡現在的自己 (23:35)

下月「登六」的黃秋生，將於8月中伙拍兩位演藝學院師弟陳淑儀和朱栢康合作演出15場舞台劇《ART呃》，此劇改編自法國劇作家雅絲曼娜雷莎（Yasmina Reza）成名作《ART》，之前有不少人改編演出，當中包括2008年黃子華主演的舞台劇《男磨坊》。秋生說自己沒有看過《男磨坊》，但可以想像到黃子華是較冷靜和具哲理性的演繹，跟他今次的風格及節奏完全不同，秋生透露其角色較乞人憎，說話毫不留情，笑指像他本人，「但要做到不似自己就是技術問題，加些模仿、幻想、節奏和語氣上改動等，在與對手排練過程中，慢慢去尋找角色」。秋生不擔心觀眾拿他跟黃子華比較，他指舞台劇有趣之處是無論誰人演過或公演過無數次也沒所謂，因大家演繹方法不同。

有指《ART呃》可能是他有份創辦的「神戲劇場」最後演出劇目，是他暫別香港舞台之作，秋生說：「希望不是，但暫時看不見未來會有很大機會再演舞台劇，除了疫情未穩定，還有各種不穩定因素。」演出後是否往台灣發展？他稱台灣看似很多機會，實質上又不是，只是可能性較大，「香港是零可能性，我還可以做什麼？沒有搵我拍電影和電視劇，舞台劇現在又這樣，現在和我以前認知的香港很不同」。入行數十年經歷過不少高低起跌，問到目前是否最艱難時刻，黃秋稱：「我已經完了，我當自己不是這個圈，所謂不是這個圈，因為這個圈都已經完了，起碼以前那種模式完了，就算以後有所謂電影，這個跟我以前所參與的世界已不同，成件事完了，不可以返轉頭。（完全沒機會？）起碼跟自己講不要發夢，亦不要埋怨辛苦建立的事業一下子消失了，這只會令自己痛苦。（曾經不開心？）一定有。（怎調節自己？）累積下來的修為，你思想的累積，內涵有幾多，就在這個時候發揮出來，沒困難是看不到的。」

秋生形容這段時候是極大試煉，「試煉中可能會失敗、跌倒、抑鬱、不開心，從而放棄自己 。（有過抑鬱？）有，但不嚴重，因為是一段長時間的改變，初時也會自我安慰，跟自己說『唔緊要』、『唔好諗住』、『睇吓點 』，但當真的完全零工作，怎麼辦？會因此焦慮、抑鬱，然後重新站起來，成件事是慢慢的，現在也會突然間不開心、抑鬱，因為前面仍漆黑一片，冇路行」。秋生自言對香港娛樂圈已完全沒有眷戀，現在哪裏有工作便去哪裏，這是生存問題。

談到快將60歲，秋生說感覺很奇怪，「後生時睇人60歲覺得很老，現在自己『登六』又不覺得，雖然身體開始慢慢衰退，但睡眠質素比以前好，生活和飲食穩定，慾望減少，連酒都飲少了。入面也沒以前這麼多不滿和憤怒，很平靜、很平和，非常喜歡現在的自己，說話的節奏和方式都不同。其實不是對外面的事沒有不滿，不過可以用另一個方法去表達，以前攻擊方法係唔得，唔等於我現在的方法得，既然這個方法唔得，就無謂再用」。

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（即時娛樂）