ERROR成員193(郭嘉駿)日前在社交網上載限量波鞋圖片,留言「I NEED THESE TWO PAIRS US 12 有冇人幫到手呀」,結果被facebook專頁「家明」批評藉人氣「攞着數」。ERROR接受鄭裕玲(Do姐)電台節目「口水多過浪花」訪問時,193強調︰「我絕對付得起錢,拍一個廣告也可以買10對、20對,唔知點解啲人話我想要免費波鞋﹗如有看我一向儲開的波鞋就知,那對波鞋不算是什麼貴波鞋﹗」

193坦言超想得到那對3個品牌聯名推出的波鞋,但知道沒可能買到,所以想看看有沒有人能幫忙,抽籤又好,透過公關或從水貨店購入也好。他說︰「品牌已聯絡了我,說這對波鞋任何人也留不到,即使付錢也留不到。」193坦言除非是贊助商提供的服飾,他私底下已少穿很貴的名牌衫,除了遇上很想收藏的,就會高價買回來,而這對波鞋的其中一個品牌是他小時候很喜歡的,對他來說是一個回憶。

(即時娛樂)