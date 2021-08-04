港姐2021｜為師妹佳麗頂硬上 朱晨麗不諳水性 做龍舟鼓手嚇到腳震 (16:28)

今屆港姐破天荒搞真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》，入圍佳麗獲安排入住西貢一間酒店，在8位師姐領隊帶領下，分成紅、綠、橙及粉紅4組，參與為期11天的「Stay Battle」。

在龍舟Battle環節，除了佳麗們盡全力爭取好成績，不諳水性的師姐朱晨麗及張秀文亦硬着頭皮為組員做鼓手，朱晨麗說：「我真係腳震，因為我好怕水，但我跳開舞可能拍子好啲，所以我舉手打鼓。」張嘉兒則指龍舟Battle有助建立組員間的團結。

粉紅組佳麗感激師姐領隊劉倩婷及張秀文照顧周到：「Sandy（劉倩婷）師姐會錄低我哋嘅姿勢，指導我哋做正確動作；Sammi（張秀文）師姐會喺前線指導我哋。」張嘉兒及馮盈盈帶領的橙組則表示，很開心獲師姐送贈小禮物：「佢哋希望幫到我哋比賽，因為我哋都好怕曬，上面仲印咗我哋team名。」

經過11天相處，一班師姐師妹培養了感情，盈盈坦言佩服今屆參賽港姐：「雖然嗰時我哋選嘅時候都要外景、拍攝時間長，但今次因為係真人騷，時間再長啲，同埋連休息時都要保持警覺，同要保持狀態。」她又指與嘉兒為師妹感驕傲：「張嘉兒話班女仔好勁，如果畀着我哋當年，肯定呢樣嗰樣都做唔到。」

向海嵐與曹敏莉亦對應屆佳麗讚不絕口，向海嵐笑指自己是緊張型媽咪：「我哋同啲組員嘅Bonding好強，就算我哋唔需要喺現場，見到工作人員send組員啲相畀我哋，我哋即刻導師上身，佢坐得唔夠直呀！呢隻腳伸得唔夠長呀！」曹敏莉則指會為師妹度身訂做「參選貼士」：「我哋係希望將每一個最好嘅一面都展現出嚟！例如有啲企得唔夠直、有啲唔敢講嘢，我哋都希望有小貼士幫到佢哋。」

（即時娛樂）