構想入行10周年開個人展覽 柳應廷有戲癮 讀演戲課程增值 (17:04)

【今日直擊】MIRROR成員柳應廷（Jer）今日到銅鑼灣出席電影《媽媽的神奇小子》主題曲《神奇之路》單曲唱片簽名會，跟100位幸運兒見面、簽名，當中不少女性粉絲。Jer表示第一次推出關於電影的唱片，是個特別回憶，也開心簽名活動在《媽》片展覽館內進行，可以在場內觀賞遊覽。問Jer可會舉行個人展覽？他構想可能要到入行10周年才考慮，自覺目前資歷尚淺，起碼要累積多些經歷和獎項，才敢跟大家分享。

有報道Jer撼贏魏浚笙（Jeffrey）得到片約，稍後將伙拍姜濤、毛舜筠演出由彭秀慧執導的新戲，Jer表示未收到消息：「我有去試鏡，但最後結果要等公司安排，我此刻就未聽到落實參演。」Jeffrey公開讚Jer是厲害的人，得片約實至名歸，Jer互贈高帽：「Jeffrey本身都好勁，他好靚仔，鬥靚仔誰夠他來？」

不過Jer坦言期待拍戲機會，自從參演《男排女將》有戲癮，更報讀演戲課程增值，他說：「我仍是這行業的新人，拍《男排》時角色對白不多，雖然之前拍過MV做主角，但未幻想到將來拍戲會怎樣，所以近期去學戲，希望提升自己的信心。」

（即時娛樂）