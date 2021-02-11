ANSONBEAN狂操肌 戒甜戒煎炸美食 工作忙爆無暇追女仔 (17:16)

寰亞新人陳毅燊（ANSONBEAN）首支跳舞單曲《CRUSH（oh no!）》，公司除落重本製作MV，加入不少CG畫面外，更為他舉行MV首播會。ANSONBEAN獲公司器重，「豆粉」（粉絲暱稱）同樣有福利，為了讓粉絲看清楚偶像精湛舞技，公司決定「加碼」拍攝《CRUSH（oh no!）》dance version特別版。

ANSONBEAN說：「因為新歌MV裏面有太多情節，公司想拍一個dance version，等大家睇清楚成隻舞。其實要跳成晚，唔係太辛苦，反而中間休息時間，我仲要攞條橡筋帶出嚟練肌肉，無非想畀人感覺大隻啲。」

他稱：「以前我一個星期做3日gym，依家會一星期操5、6日，另外我會去玩攀石、游水、打網球、滑浪，純粹想做多啲運動，好玩得嚟又大隻啲，想著背心嘅時候可以挺啲、橫啲。」當日MV在晚間拍攝，有工作人員請食pizza，但ANSONBEAN不為所動，整晚只不停飲水。「我唔食嘢唔係怕肥，係驚生暗瘡影響皮膚，所以要戒甜戒煎炸食物，以前我都鍾意食炸雞，可以一次過食3件，又鍾意食芝士蛋糕，但依家掂都唔敢掂」。

工作排山倒海，問ANSONBEAN是否無暇追女仔，他怕醜表示：「係…係呀！冇時間追女仔呀，不過我啲MV全部都已經係女友視角，所以我唔使追！」

（即時娛樂）