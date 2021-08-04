亞姐2021｜陳美濤捲土重來再參選 姚琰欣狂拗腰搶Fo (19:48)

【今日直擊】《亞洲小姐競選2021》香港賽區的18位候選佳麗，今日於亞視總台分組接受射擊訓練，3號林海茵憑姿勢和槍法較優勝，獲教練選為女槍王。

林海茵自認口才了得，曾為網台擔任財經主持工作，可是受近期股市波動影響，自爆投資股票損失20萬元。她直認參選為贏得獎品當幫補：「現在滿江紅，手持好多貨都坐艇中，大約蝕20萬元，希望參選亞姐博一博，目標贏到最少10萬元獎金或獎品，有望可以翻身。」

身材出眾的7號姚琰欣，影相擺出戰鬥格甫士挺胸拗腰。數年前曾出寫真集的她表示，要改以往形象渴望洗底成功，她明白自己身材易成焦點，穿泳衣較有優勢。

之前因身體不適缺席宣傳活動的6號陳美濤和18號陳可冰，今天首次見傳媒。去年參選亞姐打入14強的陳美濤，今年捲土重來再參選，自嘲是「留班」，更主動要求跟亞視解約再重新參選。她解釋：「因為聽聞今年比賽好多東西玩，例如今日槍戰。本身與亞視有簽過合約，但已經解決，現在沒有合約在身。去年打入14強，希望今年入到三甲，聽講留班成績會比較好。」

亞視執行董事陳偉傑眼見陳美濤恨再參選，大讚對方好有誠意，無論內在和外在均改變不少，故再給她機會參賽。他重申要公平：「去年我已經講過，沒有得獎的佳麗可以再參賽，但為了對大家公平起見，她一定不能有任何藝人合約，所以才解約。」

（即時娛樂）