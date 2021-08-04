泳兒新歌由坑渠玩到落海 「聲夢」Yumi Archie嗌恐怖 (20:30)

泳兒（Vincy）前年邀請合作多年的填詞人周耀輝，為整年歌曲系列擔任概念指導，並決定以「花」作為主線，透視Vincy心中的遐想；去年周耀輝再為Vincy操刀，順着「花」從地上跌在地下，流在心中「溝渠」；今年則輪到「海洋」，是第三部曲的主要概念。Vincy說：「完成咗『溝渠三部曲』，之後就開一個新嘅章節，呢個章節由地底嘅溝渠流向大海，新歌就叫做《荊棘海》。」

新歌MV昨晚（3日）已上架，這次繼續找來合作無間的Sheng擔任導演，團隊走訪南生圍、龍蝦灣、大網仔村及海星灣場景，並拍足20小時。由於要配合MV氣氛，團隊租用神秘感十足的大屋，工作人員千叮萬囑Vincy切勿亂動大屋內擺設，令她雞皮疙瘩。

拍攝期間，Vincy更被自己嚇親，她說：「喺山上面跳舞時，突然有好大隻蜜蜂『嬲』住我，因為我好驚蜜蜂，我就大嗌，同事話『走咗㗎啦！走咗㗎啦！』但我望到未走，一路喺我手上面，同事堅持話走咗，我話冇，最後我再望，原來係我嘅黑色指甲。」

MV首播後，Vincy於社交網開直播跟網民討論新歌，Vincy的「聲夢學生」冼靖峰（Archie）跟鍾柔美（Yumi）亦有觀看直播，難得聚首，Vincy便邀請二人直播，Archie十分識做，第一時間表示已看過MV，並叫Vincy講解歌曲內容，十分搞笑。

Yumi也表示MV電影感十足，她說：「好似一套戲咁，一開頭我係有啲驚，但係見到泳兒老師喺度，我唔驚啦。」Archie同意說：「一開始好暗黑嗰種感覺，令人毛骨悚然，但你一出場嗰吓，我就即刻舒服咗。」聽到學生觀感，Vincy即笑說：「我嘗試演到有啲恐怖㗎喎，但我一出嚟你哋就唔驚，咁好失敗喎。」

（即時娛樂）