MIRROR成品牌活動寵兒 隊長Lokman︰多啲嚟 密啲手 (13:06)

【今日直擊】MIRROR的隊長楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong，AK）及邱傲然（Tiger），今早9時半出席品牌活動，吸引逾300粉絲現身支持。有粉絲為爭取最佳位置，更提早至凌晨4時到場排隊，Lokman知道後說︰「擔心粉絲的人身安全，加上最近天雨路滑，他們要在又濕又焗的情况下久等也辛苦。上次活動有粉絲提前一晚到場，我們感到很心痛。」

被問到不少品牌活動均成為MIRROR囊中物時，Lokman笑言：「還有ERROR！我們當然開心，因之前靜了太耐，現在環境好轉，大家可以一起出來輕鬆一下，不介意『多啲嚟，密啲手』，最好再多一些。」他和AK直言最想拍汽車廣告，AK亦不抗拒代言內褲品牌。兩人將於本月推出合唱歌，MV稍後拍攝。他們笑言︰「我們會在MV中跳舞，輕露手臂，這已是很大突破，因為我們平日穿冬裝的。」AK希望留待MIRROR下次開騷，他再操大隻點時才騷更多。

Tiger被問到可會送首飾給緋聞女友余潔滢時說︰「她比較男仔頭，應該不喜歡這些，送運動用品較適合。」Lokman多數會帶同女友選購首飾，那就不怕買錯。他說︰「我試過送手袋給女友，因為不合她心水，她只冷淡回應一句『哦，幾靚呀』。」

（即時娛樂）