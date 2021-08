next

香港乒乓球隊今日(5日)派出杜凱琹、蘇慧音及李皓晴出戰東奧女子團體賽,以場數3:1反勝德國隊奪銅牌。

不少圈中人在社交網留言恭喜,唐詩詠說︰「叻到咁,教練講咗咩呢?#唔好懶 #好俾心機搵相 #呢個moment好漂亮 #撐香港運動員 #係以後一直撐 #俾番啲資源佢哋啦」周家怡表示︰「好開心呀!恭喜杜凱琹、蘇慧音、李皓晴為港奪得一面銅牌!Thank you so much﹗So proud of them﹗」

陳山聰留言︰「激動、感動、感恩,感謝妳們為香港再多一面銅牌。#打得好好 #香港隊加油 #乒乓球 #銅牌 #蘇慧音 #李皓晴 #杜凱琹」梁嘉琪則表示︰「音音姐,好嘢﹗#又一隻老虎仔 #奧運乒乓球女團銅牌 #香港運動員好勁呀 #集齊🥇🥈🥉 #李靜教練都好好睇」

(即時娛樂)