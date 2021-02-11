涉選舉舞弊獲撤控 黃耀明藉《問我》訴心聲 何韻詩︰在最壞時代更要唱下去 (18:06)

何韻詩在社交平台上載黃耀明離開法院接受傳媒訪問時的片段。（何韻詩Instagram圖片）

黃耀明離開法院時唱出《問我》當中幾句歌詞，以歌聲代替發言。好友何韻詩在社交平台表示︰「在最壞時代，更要繼續唱下去。」（何韻詩Instagram圖片及片段截圖 / 明報製圖）

黃耀明與立法會前議員區諾軒周一（2日）被廉署落案起訴，稱二人涉嫌在2018年立法會港島區補選中作舞弊行為，向他人提供娛樂以誘使他人投票予區諾軒。案件今日在東區裁判法院提堂，控方稱不提證供起訴黃耀明，考慮案情、其態度及背景後，決定改以簽保守行為處理，撤銷其控罪。主任裁判官羅德泉下令黃耀明自簽2000元守行為18個月，其間須行為良好、保持公眾安寧，以及不得干犯與選舉舞弊相關的罪行。

黃耀明離開法院時以歌聲代替發言，唱出《問我》當中幾句歌詞「無論我有百般對 或者千般錯 全心去承受結果 面對世界一切 哪怕會如何 存心保存真的我」。他強調「我唔係娛樂緊大家」，並表示︰「香港人繼續唱下去，香港人繼續撐下去，多謝大家。」

全程陪伴黃耀明的何韻詩，在社交平台上載黃耀明在法院外以歌聲訴心聲的片段。她將黃耀明獻唱的幾句《問我》歌詞寫在片段下的留言位置，並說︰「在最壞時代，更要繼續唱下去。明仔We love you！♥️♥️♥️😭😭😭」

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（即時娛樂）