拍MV演鬱鬱不得志拳手 布志綸：人生就係有高低起跌 (17:33)

布志綸（Alan）加入Sony Music後，為首支派台單曲《第一億次細胞分裂》宣傳。日前Alan為新歌拍MV，MV導演為他塑造拳手角色，不過卻是一個曾經得到金腰帶的大師兄，經過時間洗禮與磨蝕，已失去鬥志與熱情，但在師父及師弟感染下，Alan這位失去方向的拳手再次被撻着，重燃鬥志。

談到演鬱鬱不得志的拳手，Alan笑言：「其實個角色都幾似我10幾年嚟喺樂隊、樂壇嘅經歷，演繹上唔會太有難度，不過，人生就係有高低起跌，永遠肯做就有希望；我同導演都想將呢個希望keep返喺MV裏面，it's another day，好快就第二日，冇嘢係一定。我哋呢個城市，人與人之間實在好需要互相鼓勵，透過MV畀一啲能量大家，等大家面對困局時可以堅持落去。」

由錄音到拍攝MV，Alan已唱過新歌不下數十次，他笑言也唱到悶，但他與團隊卻被張家朗「撻着」，鏡頭內外都志氣高昂！Alan憶述：「我哋拍咗兩日MV，其中一日啱啱係張家朗爭金牌嗰晚，我哋一路睇賽事一路拍攝，佢贏咗嗰一刻，完全振奮咗團隊上下，拍MV時大家都keep住精力充沛狀態。」

（即時娛樂）