睇《媽媽的神奇小子》由頭喊到尾 譚旻萱被蘇樺偉金句重燃鬥心 (17:41)

新晉人氣女神譚旻萱（Mandy）跟師弟陳毅燊（ANSONBEAN）都是熱愛運動之人，昨晚（4日）他們獲邀出席電影《媽媽的神奇小子》首映禮，首次出席首映禮的Mandy與ANSONBEAN，既開心又緊張，他們獲安排跟電影監製兼女主角吳君如認識兼合照。看完電影後，由頭喊到尾的Mandy被戲中故事觸動，令她重燃鬥心，誓言要在今年發力圓夢！

Mandy說：「全套戲都好感動到我，最深刻係蘇樺偉話『知道自己比人起步得慢，我先係咁衝，就好似我條命咁樣，我要由後面追上嚟』，佢嗰種精神，唔願意放棄、屈服，不斷努力，要跑到自己嘅終點線嘅心，嗰一刻突然間將我要成功追求夢想嘅感覺拉返出嚟，嗰種渴望係好強大，佢令我想成功嘅心多咗好多，呢個係一個意外收穫。」

只得20歲的Mandy思想堅定，她從小熱愛打籃球與戶外運動，自知會變成大隻妹，也要堅持去做，她笑說：「我一鍾意就會好拼命去做，我鍾意打籃球，入咗行都抽時間去練習，知道自己未係狀態，已經搵教練幫我操，每日踩40k單車，不過教練行動力好強，我都冇藉口放棄，自己真係好攰，不過都會上癮，加上配合飲食，今個月一定要減肥成功！」

（即時娛樂）