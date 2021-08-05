七公主｜黃翠如難忘被林夏薇淋到全身「屎」 (19:45)

【今日直擊】林夏薇、黃翠如、高海寧、陳瀅、劉佩玥、鄺潔楹、陳曉華及江嘉敏，今日出席新劇《七公主》記者會，眾人趁劍擊運動員張家朗於東京奧運奪金牌帶動的熱潮，齊齊在活動上示範劍擊動作。

林夏薇表示7人在劇中恩怨交纏，其中一場戲她會向黃翠如淋屎報仇。雖然道具糞便是由香蕉和朱古力混合而成，黃翠如仍感覺難受︰「味道可以接受，但我被淋到全身啡色，黐立立，連眼睛也有，工作人員幫我沖水都搞唔掂。我只好用大毛巾包住自己，立即開車回家沖涼，怕被人看見引起誤會。」

鄺潔楹劇中飾演業餘劍擊手，她為此特別上了4個月劍擊課，更參加劍擊賽汲取經驗。鄺潔楹說︰「我曾跟高大男孩對戰，雖然輸了比賽，但過程中有刺中對方得分。」她自言拍攝時體會到劍擊運動艱辛，因此看見張家朗在東奧上贏金牌時特別投入。」高海寧在劇中有很多造型，戲服也有幾十套，她最難忘化身成美少女戰士。

陳瀅回憶拍攝時剛從加拿大探親回來，未收身之餘又要素顏上陣。她說︰「感覺很赤裸，加上當時身材脹爆，女神形象沒了！」提到與周嘉洛的緋聞，陳瀅說︰「為何我那麼易惹緋聞？我們不是拍拖，只是一起開工，不要將事件弄大！我怕嚇走其他男仔，不和我做朋友，放過我吧！幸好，我們幾位同劇演員不受新聞影響，保持友誼。」

（即時娛樂）