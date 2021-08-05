東京奧運｜港乒女團挫德國奪銅 陳展鵬睇到毛管戙兼落淚 (20:38)

【今日直擊】陳展鵬和炎明熹（Gigi）等今日到商場出席「齊撐香港運動員」活動。香港乒乓球隊在女團賽事擊敗德國，為港再添一面銅牌，身為前乒乓球港隊成員的展鵬表示，看到港隊勝出一刻，看到毛管戙，不停落淚，他說：「因我本身又是乒乓球運動員，明白她們去到這個水平已很難。今屆奧運香港隊真的很厲害，就算沒獎牌的運動員亦達到頂尖水平，引以為榮，而且他們還年輕，相信下屆的獎牌數目會比今屆多。」

談到港隊乒乓球教練李靜，在比賽場上「激情指導」成為熱話，問他以前可曾試過因發揮欠佳遭教練狠罵？展鵬表示沒有，因他17歲已退隊，只是13、14歲時訓練了幾年，他說：「我那時都是掹車邊，實力不是很好，教練不會給我太多壓力。」不過他笑指當年隨青年軍到內地集訓時，因大家文化不同，故聽到不同的語言，他笑說：「我教練是福建人，碰巧我又是福建人，最多都是福來福去！」

展鵬表示會讓女兒接觸乒乓球，經過奧運後，他覺得劍擊也不錯。談到女兒入讀名校N班，一年學費逾8萬元？展鵬表示屋企財務交由太太單文柔管理，他只負責努力搵錢，希望多勞多得。

（即時娛樂）