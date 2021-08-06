鄭裕玲讚天生屬於舞台 盧瀚霆好想放假去旅行︰南丫島都得 (17:26)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）日前接受鄭裕玲（Do姐）電台節目訪問，Do姐一開咪就大讚Anson Lo屬於舞台，指對方在MIRROR演唱會上的Solo環節好好睇。她說︰「如果沒看過Anson Lo的台上表演，將來有機會一定要看。」Anson Lo受寵若驚，一時不知如何反應。Do姐問︰「你知不知道自己是咁好？如果是好，我覺得要讚，的確是好好，而且我看得出你好享受。」Anson Lo直言看回演出片段，也覺得當時的他非常享受。他承認在舞台上跳唱時非常自在，不需要想下一步要做什麼。

Do姐稱當日是她首次看MIRROR演唱會，事前沒期望會看到什麼，事後覺得每個演出環節也好看，尤其Anson Lo的部分。Anson Lo卻說︰「我自覺有很多位也做得不好，尤其是唱方面比我預期差。演唱會那段時間是我聲帶最差的日子，因為聲帶發炎。雖然有『病了』做藉口，但不好就是不好。希望下次有機會再做演唱會或跳唱表現時，可以用100%狀態或在唱功上可以令人覺得，我不止跳唱好看，單是唱歌也很精彩，這是我短期內的目標。」

Anson Lo回憶聲帶在開騷前半個月開始差起來，他一星期後才去看醫生，當時也問過醫生可需要打開聲針，惟醫生認為幫助不大。Anson Lo說︰「醫生指聲帶問題與我唱歌方法和睡眠不足有關。」雖然現在工作比之前忙很多，Anson Lo感享受︰「可能很多人會覺得好忙好辛苦，但這是我們追求的，點會有人嫌多嘢做？攰就一定好攰，我最近的狀態都幾攰。如果我因為攰而轉行，其實都是一樣攰，因為每一行都有不同的攰。如果我對自己有要求，我做第二行也會要求自己做到某一個位，都一樣會這麼攰。成就愈大的人，背後付出的時間一定不會少。」

節目尾聲時，Anson Lo坦言好想去旅行，如果可以，他會連南丫島也不放過。Anson Lo說︰「南丫島都得﹗我曾問花姐，我能否放幾日假去Staycation，但她說全部人都不要去，不要製造麻煩。我也明白，但想放幾天假，毋須離開香港，只要有放假的心情就可以了﹗」

（即時娛樂）