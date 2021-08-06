新戲非亞視投資 跟無綫冇牴觸 陳國峰孫慧雪擔正男女主角 (20:32)

【今日直擊】陳國峰與孫慧雪首次擔任電影《愛・還記得》男女主角，連同黃文標、白雲及今屆落選亞姐薛影儀合演，今天他們齊集亞視大埔總台，舉行電影開鏡拜神儀式。

陳國峰與孫慧雪首次合作，二人惺惺相惜。阿雪在新戲演倔強女仔，而國峰則演吊兒郎當古惑仔，劇情講有關腦退化症，當中有感人情節。他們表示跟無綫仍有藝員合約，由於新戲並非亞視投資，所以沒有牴觸。

阿雪坦言電影酬勞不及KOL賺錢多，卻開心疫市下仍有工開：「演員好難計較酬勞，最緊要是有工開，之前有幾部片都因為疫情而告吹。老公十分支持我，開鏡前一晚特別送我擁抱，今日又做司機送我來，所以好感恩。」

薛影儀跟經理人林寶玉一同受訪，她簽約亞視成為藝人僅一星期，即有電影工作，雖然未知演什麼角色，但心情並不緊張，自詡一埋位就可以演戲。問到片酬多少？薛影儀說：「不清楚酬勞，也不太在意，總之有機會演出已好好。恨不恨下部片做女主角？哈哈！我要想想，平時都是看電視劇留意別人演技，最近看完《寶寶大過天》有參考岑麗香演技。」

白雲表示去年受疫情影響，工作量大減，包括拍劇和返內地登台，損失6位數字收入。今年疫情稍穩，工作量已比去年多，但仍未能收復失地。

（即時娛樂）