懷念跟廖啟智合作 劉心悠吳卓羲由針鋒相對變亡命鴛鴦 (23:03)

吳卓羲和劉心悠在戲中跟智叔對手戲不多，但足以令他們留下深刻印象。（大會提供）

由廖啟智（智叔）擔演主角的遺作之一《女人街，再見了》，於昨日（5日）上映，戲中還有劉心悠及吳卓羲合演，電影講述這個發生於「女人街」的故事。

沒有血緣關係的小販「衫佬」與無證兒童小東相依為命，同時還有一群與他們互助互愛的街坊支持，劉心悠飾演的珮怡和吳卓羲飾演的子豪，便是和他們友好，同樣在女人街討生活的低下階層。

劉心悠的戲路廣泛，一向喜歡挑戰不同的角色，她今次在《女》中，演運輸工人「珮怡」角色！心悠在戲中身穿小背心、熱褲、爬山靴，開着大貨車穿梭旺角大街小巷，更在烈日當空下搬貨，由於電影全片在女人街實景拍攝，因此心悠打扮惹來路人圍觀，但無礙心悠專心演出。

吳卓羲飾演的子豪，在戲中演欺負心悠的「古惑仔」。最初子豪對珮怡極不友善，隨後更因子豪的「大佬」誤將重要「貨物」放到珮怡車上，子豪對珮怡窮追不捨，但目睹珮怡無辜捲入搶貨風波，受到各路人馬追殺，仍有正義感的子豪挺身而出，與珮怡在午夜的旺角街頭逃命。兩人在患難中化解誤會和敵意，及後更認出對方是小學同學，倍感親切。

兩人在戲中跟智叔對手戲不多，但足以令他們留下深刻印象。智叔在戲中不時教飾演「東仔」的小演員梁珈榕演出，他們亦從旁觀摩，被智叔的演出所感動。特別是一場智叔在女人街打小東的戲，令心悠特別深刻，她形容智叔真人十分溫文，但在演該場戲的時候，當攝影機一開動，智叔便馬上變另一個人，拿著衣架狠狠地往東仔身上打，由於智叔演出太迫真，令東仔馬上入戲，哭得淒涼。該場戲心悠要幫忙勸架，她亦被「兩父子」演出感染，感到揪心。

吳卓羲則說：「智叔演戲對角色有深入的了解，他會做很多功課，在演繹角色時，有很多不同層次。」吳卓羲亦有受惠於智叔的「過兩招」，原來當智叔未埋位時，他會在旁觀察卓羲演戲，更會和他分享自己的心得。

智叔演技備受推崇，他於本片演出「衫佬」一角極為傳神，在《女人街，再見了》上映之際，亦勾起大家對智叔的懷念。

（即時娛樂）