《Dear My Friend,》MV催淚 林若寧公開姜濤親筆信 (13:16)

負責填詞的林若寧公開當日姜濤交給他的文字。（網上圖片）

姜濤新歌《Dear my friend,》MV昨天上架，短短15小時的觀看次數已超過55萬。（網上圖片）

姜濤的籃球好友「中峰」今年3月時突然身體不適，送院後不治。當日有份陪住中峰到醫院急症室的姜濤痛失摯友，非常傷心，特別請林若寧為他創作新歌《Dear my friend,》，送給已在天上的故友。《Dear my friend,》MV昨天上架，短短15小時的觀看次數已超過55萬。MV如歌詞一樣催淚，一開始就是救護員將病人送上救護車的畫面，鏡頭一轉見姜濤手執籃球出席喪禮。失去好友的姜濤孤獨地借酒消愁，拿起紙筆寫信給對方。MV的最後，姜濤重返球場，與已經天人相隔的故友對望。

負責填詞的林若寧公開當日姜濤交給他的文字，內容如下︰

「新歌想要獻給一位已故摯友（花名：中峰），他為人質樸憨厚，約三十歲的年紀竟還沒有談過一次戀愛，沒有牽過女生的手，性格單純至極。他的生活無欲無求，多年做着同一份技術類工作，沒有想要飛黃騰達的目標和願望，只求平淡地過好每一天。

我們識於微時，當時的我和他一樣身材肥胖而且癡迷於籃球，偶然的機會相識後便常常約在維園球場揮灑汗水、練習球技。同行的還有另一位好友 - 占士，我們自稱為『維園球場三劍客』，和他們相處的時光總是最快樂、最無拘無束的，這也在很大程度上彌補了我從小沒有兄弟姊妹的遺憾。當時我們許下夢想：等都成家了，就帶着各自的老婆孩子一起到美國打街球。

還記得從前參加大大小小的選秀比賽，中峰都會到現場為我加油打氣；在減肥的痛苦日子裏，中峰願意陪我到健身房運動減脂；假期也常和他結伴到台灣、日本旅行，吃遍當地美食；亦曾一起跨年，在維港岸邊觀賞燦爛花火，許下新年願望。而當我幸運踏上演藝圈道路後，中峰也一如往常，在我身後默默給我支持、鼓勵。

但天意弄人，今年三月份的一個晚上，中峰在和我們一起打完球回家路上，突然倒地抽搐，我們召來救護車後，我陪同他一起到醫院急症室，可惜最終醫生無力回天，中峰就此離開人世，留下無限遺憾，也讓我們悲痛欲絕。

故此，我想出一首歌懷念這位曾陪伴我多年，情同手足的兄弟。」

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（即時娛樂）