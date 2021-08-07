周潤發獲浸會大學頒授榮譽人文學博士 感激港人演藝路上給予鼓勵與包容 (18:23)

周潤發（發哥）今日獲香港浸會大學頒授榮譽人文學博士學位，以表揚他的專業成就及對全球電影的重要貢獻。今次是發哥繼1999年獲香港演藝學院頒授榮譽院士、2001年獲香港城市大學頒授榮譽文學博士後，第3次獲學院頒授榮譽名銜。發哥西裝畢挺，以一頭灰白髮造型上台，非常有型﹗

他在台上發表6分半鐘講話，回憶10歲時隨母到港入讀「香港社會大學」，一家人住在舊唐樓，由於同一單位內住了幾個家庭，居住環境惡劣，他常到戲院看電影。發哥說他當時只為歎冷氣，對電影內容全不知曉。直至70年代，發哥入讀邵逸夫爵士主辦的「無綫大學」，完成一年課程後開始拍劇生涯。他說︰「由06拍到26，出外景講對白，回廠後又講對白，睡覺時也在講對白，9年來天天這樣過。你問我拍了什麼，我真的不知道。我見得最多的不是我媽，是鄭裕玲，一化妝就見到她。她日日陪住我，收工時說句『拜拜』，幾小時後的第二天早上又見。鄭裕玲是電視台內陪伴我最多的藝人。」

發哥回憶他1984年開始拍電影，當時的新浪潮導演有很多新構思，令他有不少啟發，脫離了拍戲時要不停講對白的日子。兩年後，發哥拍攝吳宇森導演的《英雄本色》，開始了隨後10年「槍林彈雨」下的拍攝生涯。他笑言︰「我可以說我開過的子彈比當時的一哥還多，一日開幾萬發都有，好犀利。」

1994年，發哥與電視台及電影公司的合約完結，他轉戰荷李活，剛開始時非常辛苦，因為不懂英文要讀夜校，兩年後雖有機會拍攝首部荷李活電影，惟只有不夠10句對白。他自嘲︰「我好記得第一句對白，通常在香港大酒店就聽得多。死得啦，第一部戲就節哀順變，接下來在荷李活的發展也知道會是節哀順變。不過，好好彩，我在1999年獲李安導演保薦去『北京電影大學』拍《臥虎藏龍》，一拍就拍到現在。」

回想過幾十年在演藝路上的經歷，發哥自言其人生幾得意，幾好玩。他說︰「電影是一個很有趣的行業。為何我有這種能力，可能跟我小時候在鄉下，又可能是因為每個角色的挑戰性也很大。當時我們為搵食，一定要付出百分之百，不可以在現場要別人等，因為幾百人，幾千人在等你表演，是迫出來的﹗我很多謝香港人給了我很多鼓勵、包容、愛惜，也要多謝香港這地方賦予我智慧、耐性，有很多很多愛，所以要再次多謝香港人、香港這個地方，多謝各位﹗」

（即時娛樂）