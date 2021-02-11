首次為電影配音 呂爵安最想MIRROR隊友包場支持︰恐怕只是幻想... (18:55)

【今日直擊】呂爵安（Edan）、陳欣妍出席他們首次聲演的動畫電影宣傳活動，吸引逾400粉絲到場支持。陳欣妍自言也想像動畫主角一樣出外冒險，最想有天能漫遊火星。Edan卻自言怕死，不敢上太空。他說︰「如果要冒險，我想試試飛入粉絲堆中，或穿短袖衫出席活動。」

首次為動畫配音，Edan說︰「配音考驗咬字、語速，我也怕自己暴露了鄉音，因此很緊張外界反應。希望MIRROR隊友會包場支持，但恐怕只是幻想，因為他們很孤寒，阿Jer（柳應廷）曾表示會請食飯，卻至今未有下文。」

提到他日前與香港劍擊隊的蔡俊彥、張小倫開直播，Edan直言這次互動好有趣︰「我在拍攝《膠戰2》，休息看手機時見到很多人Tag我，原來蔡俊彥與劍擊隊友玩網上直播，大家想看他唱歌，於是我約蔡俊彥開直播。以前他喜歡Rap歌，但很怕醜，我都是第一次聽他公開唱歌，很不錯，等我們商量一下定時開直播唱歌先！」Edan與蔡俊彥是大學時的室友，他開心兩人至今仍保持友誼，為對方代表香港出戰奧運而感到驕傲。Edan說︰「他讀大學時已忙於練劍，我有煲青紅蘿蔔豬骨湯給他補充體力。」

（即時娛樂）