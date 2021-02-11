拍廣告令鏡粉「前夫」好頭痛 MIRROR 3子派定心丸︰我們未到推銷樓盤級數 (19:45)

MIRROR成員Jeremy、Stanley及Frankie笑言他們未到可以代言樓盤的級數，請一眾鏡粉「前夫」不用擔心。（林祖傑攝）

【今日直擊】MIRROR成員邱士縉（Stanley，大表哥）、李駿傑（Jeremy）、陳瑞輝（Frankie），以及黃德斌、強尼等出席飲品宣傳活動，吸引數百粉絲到場。適逢8月20日是Stanley的31歲生日，粉絲高呼「預祝大表哥生日快樂」和合唱生日歌，Stanley以心心手勢回禮。黃德斌現身時風頭不遜於MIRROR 3子，不停被在場粉絲要求派心及大叫「田田，I Love You」。

MIRROR各成員近日工作量大增，3子謙稱與疫情放緩有關，表示隨住社會氣氛好，他們的收入也有增加，惟鏡粉的支持令她們的另一半很頭痛。早前曾傳Jeremy與Edan（呂爵安）獲邀拍攝樓盤廣告，令一眾鏡粉「前夫」擔心要買樓，3子說︰「我們未到推銷樓盤的級數，大家不用擔心﹗買樓的確不是人人也能負擔，相信凡事有底線。」

Frankie、Jeremy月尾會拍攝ViuTV的下水禮節目，兩人已有騷肌的心理準備，惟身材偏瘦的Jeremy沒什麼自信，笑言要穿10衫上陣。李炘頤（Alina）早前在社交網發文指公司推Job引來不少揣測，Stanley維護女友，指對方只是為朋友抱不平。他說︰「我叫她不要太衝動，公眾人物引起不必要揣測不太好，都是一場誤會。公司有關心過，她解釋完就沒事，之後亦會演出新劇。」

姜濤以新歌悼故友，3子表示一向有關心姜濤的情緒，相信姜濤是以他的方法和朋友好好講再見及重新出發。他們指姜濤平日雖然沉默寡言，但打場波就冇事，大家不用擔心。

（即時娛樂）