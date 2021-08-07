有殺無賠︱秦沛回憶《癲佬正傳》背後傷感故事 (21:17)

秦沛在電影《小星淚》的演出，右邊的女童是蕭芳芳，這是她的第一部電影。（大會提供）

為慶祝電影資料館成立20周年，新城電台製作全新訪問特輯《光影夢工場》，由家燕姐及思敏主持，每集環繞不同主題，邀請不同的電影人作分享。早前邀請到秦沛及李璨琛當嘉賓，大談入行的經歷之餘，更分享鏡頭背後的難忘事。

秦沛出身於電影世家，父親嚴化、母親紅薇，入行73年的秦沛，3歲已開始拍電影，對他來說竟然一點也沒有怯場。秦沛說︰「雖然第一次拍戲時未有接受過正式訓練，但去到現場見到導演或其他演員全部都係熟識嘅Uncle、 Auntie，所以去到片場都唔會驚，聽導演指示去做就得。」

「街童」出身的李璨琛，街頭踩滑板時被導演陳果發掘，第一時間想「係咪呃人？」李璨琛說︰「當時陳果著住布鞋、孭住布袋，我有一刻諗過係咪新聞講嘅呃人模特兒公司。」當年這套有關於問題青年的獨立電影《香港製造》，製作費只得50萬，所以很多事情都要演員們一腳踢去做。李璨琛︰「我當時除咗做演員，仲要去買飯、洗戲服，我本身做水電所以又要幫手去駁電。雖然辛苦，但從此了解到原來一個鏡頭背後需要付出好多心機同時間。」

於武俠片盛行的年代，秦沛參演了弟弟爾冬陞第一部擔任導演的電影《癲佬正傳》，吃了不少閉門羹。秦沛說︰「記得當時爾冬陞跟社工周圍去精神病院探訪，做咗好多資料搜集。而我之後拎住劇本，周圍去搵電影公司合作。由於當時武俠片流行，所以呢套「癲佬」電影唔係咁多公司願意合作，搵咗幾間電影公司至成功。」電影當中一幕「有殺無賠」非常經典，原來是真人真事。秦沛說︰「呢場戲係參考一位患有精神病嘅男子，每逢落雨就會裸體走出馬路大叫『有殺無賠』，佢媽媽每次都要帶埋衫去接佢返屋企。」秦沛當年憑該電影於1986年獲香港電影金像獎及台灣金馬獎的最佳男配角獎，得到大家賞識及認同。

家燕姐跟秦沛相識多年，合作過多套電影，默契十足。問到秦沛跟其他對手合作時，他最難接受就是即場改對白的演員。秦沛表示︰「對白一字一句都係編劇嘅心血，作為演員應該早啲睇劇本，有意見可以早啲提出同編劇去研究。我遇過有臨場改對白嘅對手，但我唔會跟佢去改對白，佢有佢講、我有我講，最終要搵編劇去解決。」秦沛對電影的尊重，讓他在電影界得到獎項及認同，亦是後輩的好好學習對象。

(即時娛樂）