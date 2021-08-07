太極演唱會︱經歷波折等足兩年 雷有輝：終於企返上台 (23:03)

【今日直擊】太極樂隊一連兩場《太極Rainbow After Rain演唱會》今晚於紅館首場演出，RubberBand成員泥鯭、阿正夫婦、蘇志威、阮兆祥、海俊傑、劉威煌、黃劍文等捧場。四面台設計，太極以唱《沉默風暴》揭開序幕，接著唱《暴風紅唇》、《紅色跑車》炒熱現場氣氛，觀眾站立起舞好投入。

雷有輝(Patrick)問：「係咪等咗好耐？有冇掛住我哋？」台下大聲回應。他又說：「我哋都好掛住你哋，我哋都等咗好耐，足足兩年嘞！多謝你哋，因為有你哋支持，我哋終於可以企返上台，多謝你哋！」鄧建明(Joey Tang)有感而發：「終於等到今日啦！」Patrick稱這年來經歷了好多波折、起伏，正因為好多事情發生了，故趁音樂會主題Rainbow After Rain，鼓勵大家要堅信和堅持夢想，只要有信心，對未來抱正能量，一定可以做到，正如他們開音樂會的願望也達成了：「本來我們想在35周年見大家，不緊要啦，現在大了一歲，大家仲好後生，睇吓睇Joey、Ricky（朱翰博），Ricky連眼袋都不見了，哈哈哈！」舞台上未見特別為已故成員唐奕聰(Gary Tong)擺位，正如太極騷前綵排時受訪所說，Gary已在大家心中。

（即時娛樂）