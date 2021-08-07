陳逸璇生日願望專注事業發展 陳凱詠九展開處女騷 (21:08)

【今日直擊】陳凱詠、曾比特、陳逸璇、涂毓麟等參與商場舉行的小型音樂會，輪流上台獻唱。

陳凱詠與師弟曾比特音樂喜好相近，希望將來有機會合作演繹跳唱快歌。陳凱詠上月登上紐約時代廣場廣告板，代表香港宣揚音樂，她形容當日知道後還以為照片是key頭上去，感覺如發夢一樣難以置信。她說：「當年去美國交流，曾經夢想自己可登上那廣告板，終於夢想成真，正勉勵年青一群要努力追夢。我下一個夢想是希望可以在戶外場地搞大型騷，可是目前受疫情影響較難成事。」雖然暫時難搞戶外騷，不過陳凱詠將於本月20號會在九展舉行入行3年處女騷，盡量做到最好，以最佳狀態示人，曾比特即場自薦做表演嘉賓。

陳逸璇翻唱經典歌的最新發燒碟推出一星期，已登上多個銷量榜首，她感謝幕後製作團隊和公司支持，開心跟不少樂迷交流音樂。陳逸璇與偶像譚詠麟（阿倫）同樣是8月23號生日，她希望可以跟對方一同慶生，最開心是新碟內翻唱偶像歌曲《祇有你》獲讚。她說：「阿倫說當年唱這歌是講愛情，但當我翻唱錄音時，一聽到歌詞已經感動到喊，感應到這首歌像講人生經歷，好開心阿倫讚我的新版本好聽，這碟是我人生中暫時最滿意作品。單身的她這刻希望專注事業發展，故今年生日願望不強求有愛情來臨。

（即時娛樂）