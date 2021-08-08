周潤發拍劇買豬扒「巴別橋」受愛戴 欣賞吳孟達演技誇張 (00:24)

周潤發（發哥）在浸會大學接受頒授「榮譽人文學博士」後，聯同畢業於浸會大學傳理系、並在電影《無雙》合作的莊文強導演，與200多位浸大學生舉行分享會。發哥多年來獲台前幕後愛戴，他自爆當年在無綫不見天日拍劇時，不時會自掏腰包麻煩工作人員買豬扒牛扒，大家邊拍邊「巴別橋」(BBQ），次數之多有日連盧海鵬忍唔住問：「你哋成日講條橋，其實喺邊？」

盧海鵬是發哥於無綫訓練班的同學，分享會上他亦提到已故的訓練班同學吳孟達。被問到遇到唔好劇本又應如何處理？發哥覺得演員要放下身段，有時新導演會震懾於有經驗演員，所以演員就要以謙虛態度去協助導演，演員職責希望導演成功，演員是去服務個角色，要感動到觀眾，發哥再補充說：「演員遇到溝通唔到嘅導演、唔太理想嘅劇本，演員唔好理太多嘢，只需要做好個角色，現在演員太多顧忌、想做到咁做到咁、外國好多演員係經過訓練，做戲做到好自然，做戲好簡單，我好欣賞吳孟達，你覺佢演出好誇張、但依個就係佢嘅角色。」

發哥由一個電視演員一步步走到國際舞台成為影帝，莊文強問發哥每次收到劇本如何準備，發哥說：「會分析每一場戲，好似《無雙》角色係虛但我要做到實，要呃到觀眾，要點做到真？我會喺劇本做Mark，記得大學拍嘅一場，要到第二、三個Take 至捉到導演感覺，有時對白寫同講唔一樣，要化成角色口吻，所以每場我都重新寫對白、再做一次畀導演睇，要做好足準備，電影關乎到我前途、收入，好緊要，仲關乎到香港電影，支持香港電影係要畀啲心機。」

會後發哥以招牌式與學生自拍大合照外，還分組與電影系男、女學生合照，台下隨即起哄，發哥和莊導演走到台下官方合照時，又主動問學生開不開心，笑言將來得閒無事做，會回來再同大家分享。

（即時娛樂）