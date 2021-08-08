太極紅館騷｜群星獻Sing念唐奕聰 Patrick憶故友感觸爆喊 (13:44)

太極樂隊昨（7日）晚於紅館開騷，主音雷有輝表示這個演唱會與東京奧運，成為最近熱門話題，太極與香港運動員有共通點，都是純香港製造、土生土長：「大家為香港隊鼓掌，他們爭取到好成績。太極也特別幸運得到好多人支持，我們對這個地方仍有留戀和希望。」隨即唱出《留戀》及《希望》。

隊友唐奕聰（Gary）今年3月逝世，太極在紀念環節裏，邀來鄭中基、周慧敏、張敬軒、小肥、樂隊ONE PROMISE、駱振偉（Thor）與鍾達茵（Pam）、馬啟仁（Keyman）和孔慶慇（Marco）擔任嘉賓細數當年情。鄭中基表示自細聽《紅色跑車》成長，他說：「姓鄭全家都聽《紅色跑車》，我本來唱這首歌，最後揀了《廢中》，因為編、監、錄音都是Gary幫我做的。」

周慧敏好高興跟老友重聚，Patrick表示對上合作，已是30多年前的事，彼此合唱情歌畫面仍歷歷在目，周慧敏指那次在台灣開處女騷，獲太極任樂隊伴奏、嘉賓，Gary兼任音樂總監，她說：「《借歪》是Gary為我填寫的，我每次唱都情緒高漲，我講過他開作品展，我一定再唱，相信今日他會聽到，連同送給他家人、朋友，多謝太極幫過我，這個台對我特別有意思。」

張敬軒僅獻唱一曲《酷愛》致敬；小肥自言念舊，回想初初從澳門來港開演唱會，獲前輩太極的Gary、Joey（鄧建明）和Patrick力撐結緣，小肥還代替Gary，跟Joey合唱舊歌《痛》。ONE PROMISE獻唱《枕頭》前，鞠躬多謝太極以行動支持後輩，「我們做新人已獲Gary監製兩首歌，他說過要撮合我們跟Patrick哥合唱，Patrick哥好好，在Gary追悼會上說明要完成Gary心願，今晚跟我們合唱，Joey又成為我們新歌監製。」

在encore時，Patrick指太極痛失一位成員，但仍堅強走下去，他讚揚昨晚也在場的Gary太太，是成功男人背後的出色女性：「有她才有Gary作出動人作品、美麗樂章，留給大家回憶。」接著全場大合唱《一生不再說別離》、《留住我吧》獻給離世的Gary，不過Patrick獻唱期間一時感觸爆喊，流下男兒淚，而Joey亦傷感眼濕濕。

完騷後太極接受訪問，Patrick指在《一》中聽到Gary聲音已崩潰：「綵排個版本不同的，音樂會聽到他把聲打個突，殺死了我。」他提到Gary太太於騷前到後台打氣：「我們再次多謝她照顧Gary，還約好稍後一齊踩單車，大家已經過了傷心階段，現在回到天真無邪心情，尾場演出她會再睇騷！」

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（即時娛樂）